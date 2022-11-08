В двух районах Татарстана отремонтировали 26 км трассы М-7

В Пестречинском и Мамадышском районах Татарстана восстановили дорожное покрытие асфальтобетоном на двух четырехполосных участках трассы М-7. Работы прошли с 827-го по 840-й км и с 957-го по 970-й км, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора».



Дорожники отфрезеровали изношенный асфальт и уложили новый слой покрытия. Кроме того, нанесли дорожную разметку и установили недостающие водоотводные лотки.

Фото: rosavtodor.gov.ru

В конце октября в Актанышском районе Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок скоростной трассы Казань — Екатеринбург, который относится к М-7. Его протяженность — 6 километров (км 1155 — км 1161). Проезжая часть расширена с двух до четырех полос.



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Елизавета Пуншева