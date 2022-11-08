Защита обвиняемого Алексея Семина сообщила СК его адрес для связи во Франции

В адрес Следкома по РТ поступило ходатайство адвокатов заочно обвиняемого бенефициара ASG Алексея Семина. От лица своего доверителя они просили уведомлять его обо всех следственных действиях по почтовому адресу официального места проживания: Франция, департамент Эр и Луар, замок Левевилль. Об этом сообщает журналист «Реального времени» с заседания Верховного суда РТ.



Напомним, неделю назад апелляционная инстанция приступила к рассмотрению прокурорского представления по уголовному делу Семина о реставрации двух казанских зданий-памятников истории и культуры. Надзорное ведомство не согласно с решением Приволжского райсуда Казани, который 7 сентября признал незаконным постановление СК о розыске Семина.

На прошлом заседании старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина сообщила о новых действиях по установлению места регистрации и проживания ВИП-фигуранта дела. Сказала, что лично направила повестки о вызове на допрос и уведомление о предъявлении обвинения на тот московский адрес, который защита указывала в качестве места регистрации Семина, а также два имеющихся в деле казанских адреса. «Ответа до сих пор нет», — подчеркнула Мунина. Сегодня она уточнила — письма с повестками вернулись назад.



Также она информировала, что в столичную квартиру фигуранта наведался участковый отдела полиции по Пресненскому району Москвы, но дверь ему никто не открыл. Не достучался полицейский и до соседей, в связи с чем подтвердить местонахождение бизнесмена по указанному адресу не представилось возможным. Рапорт участкового и информацию о направленных повестках суд приобщил к материалам дела.

По адресу во Франции силовики повестки пока не направляли.

По версии СК, при выполнении работ по восстановлению в Казани были умышленно повреждены «Номера Михайлова» (ул. Лобачевского, 3/24), где когда-то проживал актер Василий Качалов, и федеральный памятник культурного наследия — комплекс Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, 17). И сделано это было в нарушение охранных обязательств, заключенных между Минкультом РТ и ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» (входит в структуру ASG). Дело расследуется с августа 2021 года, этим летом Семин получил статус заочно обвиняемого и разыскиваемого в РФ и странах СНГ. В его заочном аресте суды двух инстанций отказали.

По итогам заседания Верховный суд РТ решил: розыск Алексея Семина был незаконным.