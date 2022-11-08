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В казанском поселке Вознесенское отключат воду в нескольких домах в связи с аварией

09:42, 08.11.2022 1
В казанском поселке Вознесенское отключат воду в нескольких домах в связи с аварией
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на водопроводе по улице Минской произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 10.00 до окончания ремонтных работ отключат воду в 54 многоквартирных домах и ряде частных домов в поселке Вознесенское. Кроме того, воды не будет в четырех детских садах и двух школах. Устранить аварию планируется до 24.00.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в ряде домов жилого массива Дербышки отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению водопровода многоквартирного жилого дома по ул. Стадионной.

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Елизавета Пуншева
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:58
    Лучше пусть сразу сейчас исправят,чем зимой это всё приключится,а пока можно к родственникам уехать повидаться
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