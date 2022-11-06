В ряде домов казанских Дербышек 8 ноября отключат водоснабжение
В ряде домов жилого массива Дербышки 8 ноября отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению водопровода многоквартирного жилого дома по ул. Стадионной, сообщает МУП «Водоканал».
Уточняется, что воды не будет с 9:00 8 ноября до 6:00 9 ноября по следующим адресам:
- ул.1-я Кленовая, от дома №31 до дома №69;
- ул.2-я Кленовая, от дома №31 до дома №75;
- ул.3-я Кленовая, 9 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6), четные номера домов от дома №32 до дома №78;
- ул. Малиновая, от дома №31 до дома №67б;
- ул.Тополевая, 1а (корп.1), 2, 2а, 4, 4 (корп.1), 6; от дома №19 до дома №47а;
- ул. Стадионная, 1, 1/1, 1а, 1а (корп.1), 2а, 3;
- ул. Энтузиастов, 1.
Напомним, последний раз в домах Советского района Казани отключали воду со 2 по 3 ноября. Воды не было по адресам:
- ул. Гвардейская, 34а, 37, 37 (корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 37а, 37/1, 38, 38б, 38б/1;
- ул. Н. Исанбета, 49, 51, 53, 55, 57;
- ул. Макаренко, 6;
- ул. Седова, 1, 2, 2 (корп. 2а), 3, 5, 7;
- ул. Толбухина, 9, 11, 13.
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