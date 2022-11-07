УНИКС обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
Казанский БК УНИКС обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 58:54.
Ненад Димитриевич в составе победителей стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. Еще 9 баллов на свой счет записал Джален Рейнольдс, 8 очков набрал Вячеслав Зайцев.
В составе хозяев 18 очков — на счету Владислава Близнюка. По 8 баллов в активе Алексея Тростинецкого и Дарола Эрнандес-Зиненко.
УНИКС в следующем туре сыграет в Москве с местным ЦСКА 10 ноября.
1 ноября УНИКС обыграл саратовский «Автодор» со счетом 95:76 (23:18, 19:26, 27:15, 26:17).
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