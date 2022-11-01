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УНИКС обыграл «Автодор» и одержал седьмую победу подряд

21:29, 01.11.2022
УНИКС обыграл «Автодор» и одержал седьмую победу подряд
Фото: БК УНИКС

УНИКС одержал седьмую победу подряд в сезоне 2017/18, обыграв «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 95:76. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Самым результативным игроком стал центровой Джален Рейнольдс (22 очка). Кроме него в матче отметился форвард Энтони Браун (18 очков). Защитник Ненад Димитриевич отметился 12 очками, 7 передачами и 5 подборами.

Следующий матч УНИКСа состоится 7 ноября против «Минска».

Фото: пресс-служба БК УНИКС

В конце прошлой недели казанский УНИКС одержал победу в матче с МБА, игра завершилась со счетом 81:97.

23 октября УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань». Матч, который прошел в казанском «Баскет-холле», закончился со счетом 83:75.

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Максим Кокунин
СпортБаскетбол Татарстан

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