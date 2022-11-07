В Татарстане капитан и двое соучастников предстанут перед судом за хищение «лишнего» топлива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Троих татарстанцев, включая капитана судна, обвинили в хищении топлива с теплохода — обвинительное заключение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения) утвердил Татарский транспортный прокурор.



Следствие считает, что в период с августа по сентябрь 2022 года капитан теплохода «Маяк», принадлежащего казанскому филиалу Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей, перекачал с него на другое судно не менее 5 тонн «лишнего» горючего. Капитан сэкономил его за счет снижения скорости хода теплохода. Горючее он перекачивал вместе с двумя соучастниками. Судовладельцу причинен материальный ущерб в более чем 195 тысяч рублей.

Следствие наложило арест на принадлежащий одному из обвиняемых автомобиль, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Преступные действия выявлены в результате совместно проведенных мероприятий оперативными сотрудниками Казанского ЛУ МВД России на транспорте и Управления ФСБ по Татарстану. Уголовное дело направлено в Алексеевский районный суд республики для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

В августе этого года на КАМАЗе украли дизельного топлива на миллион рублей — подозревается сотрудница предприятия. Похитителем оказалась одна из сотрудниц склада ГСМ. Украденное топливо она либо приписывала несуществующим рейсам, либо фальсифицировала путевые листы.

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Маргарита Головатенко