В Татарстане капитан и двое соучастников предстанут перед судом за хищение «лишнего» топлива
Троих татарстанцев, включая капитана судна, обвинили в хищении топлива с теплохода — обвинительное заключение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения) утвердил Татарский транспортный прокурор.
Следствие считает, что в период с августа по сентябрь 2022 года капитан теплохода «Маяк», принадлежащего казанскому филиалу Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей, перекачал с него на другое судно не менее 5 тонн «лишнего» горючего. Капитан сэкономил его за счет снижения скорости хода теплохода. Горючее он перекачивал вместе с двумя соучастниками. Судовладельцу причинен материальный ущерб в более чем 195 тысяч рублей.
Следствие наложило арест на принадлежащий одному из обвиняемых автомобиль, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Преступные действия выявлены в результате совместно проведенных мероприятий оперативными сотрудниками Казанского ЛУ МВД России на транспорте и Управления ФСБ по Татарстану. Уголовное дело направлено в Алексеевский районный суд республики для рассмотрения по существу.
В августе этого года на КАМАЗе украли дизельного топлива на миллион рублей — подозревается сотрудница предприятия. Похитителем оказалась одна из сотрудниц склада ГСМ. Украденное топливо она либо приписывала несуществующим рейсам, либо фальсифицировала путевые листы.
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