На КАМАЗе украли дизельное топливо на миллион рублей — подозревается сотрудница предприятия

КАМАЗ при проверке выяснил, что за 10 месяцев 2021 года с завода похитили 30,5 тысячи литров дизтоплива суммой на 1,07 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Поводом для проверки стало задержание грузового автомобиля, в баках которого обнаружилось 200 излишних литров топлива. В октябре 2021 года его зафиксировали на выезде с территории завода. Опрос водителя вызвал подозрения о хищении.

Похитителем оказалась одна из сотрудниц склада ГСМ, украденное топливо она либо приписывала несуществующим рейсам, либо фальсифицировала путевые листы, утверждает пресс-служба КАМАЗа. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Фото: Максим Платонов

В конце февраля этого года двое подростков из Татарстана украли дизтопливо из автомобиля КАМАЗ стоимостью около 6 тысяч рублей. Суд возбудил уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ — «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Подсудимые вину признали. Приговор в законную силу не вступил.

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Елизавета Пуншева