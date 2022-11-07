Индекс Мосбиржи превысил 2 200 пунктов впервые с 22 сентября

Индекс Московской биржи превысил 2 200 впервые с 22 сентября, свидетельствуют данные торгов в понедельник.



По данным на 17.03, индекс Мосбиржи поднимался на 2,08% — до 2 200,73 пункта, а к 17.07 замедлился до 2 198,37 пункта (+1,97%).

Долларовый индекс РТС прибавлял 3,5% — до 1 132,63 пункта, сообщает ТАСС.

В конце октября индекс Мосбиржи превысил отметку в 2 100 пунктов впервые более чем за месяц на фоне ожиданий притока свежей ликвидности в конце месяца от дивидендных выплат «Газпрома» и «Татнефти».



К концу сентября, по оценкам аналитиков, рынок акций потерял в цене порядка 20%, а индекс Московской биржи опускался ниже отметки в 1 900 пунктов.

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Маргарита Головатенко