Индекс Мосбиржи впервые за месяц превысил 2100 пунктов

Индекс Московской биржи во вторник превысил отметку в 2 100 пунктов впервые более чем за месяц на фоне ожиданий притока свежей ликвидности в конце месяца от дивидендных выплат «Газпрома» и «Татнефти», сообщает «Интерфакс».



К 15.00 индекс составил 2 100,64 пункта (+1,8%), индекс РТС — 1 078,91 пункта (+1,5%); цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 6,6%. Доллар показал рост до 61,35 рубля (+0,16 рубля).

Фото: pixabay.com

К концу сентября, по оценкам аналитиков, рынок акций потерял в цене порядка 20%, а индекс Московской биржи опускался ниже отметки в 1 900 пунктов.

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Маргарита Головатенко