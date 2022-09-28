Российский рынок акций упал уже на 20% после объявления Путина о мобилизации — но аналитики просят не унывать

С 21 сентября российский рынок акций потерял в цене уже порядка 20%, а индекс Московской биржи опускался накануне ниже отметки в 1900 пунктов, хотя еще 20 сентября оставался на уровне в выше 2400 пунктов. Такое падение произошло на фоне объявления Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областях о проведении референдумов о вхождении в состав России и объявлении Владимира Путина о начале мобилизации в стране.

Рынок акций падает

Так, например, еще за день до обращения Путина, 20 сентября, на фоне новостей о референдумах индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов, продолжил падение и в дальнейшем. Рынок акций также продолжил падение 21 сентября. Конечно, на следующий день произошел небольшой отскок, но после этого акции продолжили ценовое падение.

Индекс Мосбиржи. Фото: скриншот ru.tradingview.com

Ценовой отскок наметился и накануне, 27 сентября, но пока рано говорить о дальнейшем поведении рынка в ожидании официальных итогов референдумов на Донбассе и юге Украины.

В то же время с 19 сентября акции «Сбербанка» потеряли в цене 18,2%. Сильнее упала «Роснефть» — сразу на 25,48%. Еще сильнее просели обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», которые потеряли в цене сразу 29,73%, привилегированные акции упали на 25,66%.

Положительнее всего ценовой отскок среди крупнейших российских компаний по версии Forbes сказался на «Газпроме»: по сравнению с минимальной ценой 21 сентября к обеду следующего дня ему удалось восстановить 10,33%. Однако по сравнению с уровнем на 19 сентября акции «Газпрома» упали на 11,02%.

«Норильский никель» также упал на 17,1%. Эта компания занимает пятую строчку рейтинга крупнейших российских предприятий по версии Forbes за 2021 год. Среди крупнейших предприятий Татарстана обыкновенные акции «Татнефти» упали на 17,61%, привилегированные — на 16,25%. КАМАЗ потерял в цене 15,38%.

Обыкновенные акции «Татнефти». Фото: скриншот moex.com

Мнение аналитиков

Однако аналитики рекомендуют не поддаваться панике и не стремиться выйти из российского финансового рынка. Эксперты указывают на то, что финансовый рынок склонен расти, а за любым падением всегда следует восстановление. Стоит вспомнить, например, кризис 2008 года, когда акции того же «Сбербанка» можно было купить буквально за 15 рублей, а это ниже уровня дивидендов за 2021 год.

— Распродажи могут случиться и после объявления финальных результатов референдумов и новых западных санкций. Но это не значит, что надо полностью уходить с российского рынка. За каждым обвалом следует рост. <...> Поэтому необходимо посмотреть на текущую ситуацию трезво и начать потихоньку действовать, — говорят аналитики «Тинькофф инвестиций».

Негативное влияние нынешней геополитической ситуации и возможное усиление санкционного давления после объявления итогов референдумов на Донбассе и юге Украины отмечает и аналитическая служба «Сбера». Сильнее всего, разумеется, пострадали расписки VK после удаления их мобильного приложения из AppStore.

— По мнению аналитиков, в преддверии возможных аукционов ОФЗ в среду участники рынка могут больше сократить свои позиции. Если же Минфин решит отменить аукционы, это может улучшить настрой на рынке, — отмечают аналитики SberCIB, указывая на пасмурный прогноз инвестиционной погоды.

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Артем Гафаров