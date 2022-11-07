В Татарстане вырос объем туристических услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объем услуг туристических агентств, туроператоров, услуг по бронированию и сопутствующих им услуг в Татарстане достиг 3,68 миллиарда рублей. Таковы данные официальной статистики за январь — сентябрь 2022 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем туристических услуг в Татарстане вырос на 38%.

В сентябре оборот услуг туристических агентств, туроператоров и прочих услуги по бронированию и сопутствующих им услуги составил 458,8 миллиона рублей. Это на 15,1% больше, чем в начале осени 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В целом за январь — сентябрь 2022 года в Татарстане оказали платные услуги населению на 247,39 миллиарда рублей. Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина