Татарстанцам оказали платных услуг на 247 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года оказали платных услуг населению на 247,39 миллиарда рублей. Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных официальной статистики.

В сентябре объем платных услуг населению Татарстана составил 28 миллиардов рублей. Он остался практически на уровне начала осени прошлого года, увеличившись всего на 0,6%.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по объему платных услуг населению занимает 1-е место. В целом в ПФО показатель за 9 месяцев составил 1,4 триллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальный объем платных услуг населению зарегистрирован в Марий Эл. По итогам трех кварталов он составил 19,7 миллиарда рублей.

В прошлом году татарстанцам оказали платных услуг на 301,1 миллиарда рублей, что на 9,4% больше, чем в 2020-м. Из них на бытовые услуги приходилось 43 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина