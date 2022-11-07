С начала года на пособие при рождении ребенка татарстанцам выделили 78,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году единовременное пособие при рождении ребенка предоставили более чем 4 тысячам семей Татарстана. Общая сумма выплат составила порядка 78,5 млн рублей, сообщает пресс-служба отделения ПФР по РТ.

Единовременная выплата в 20 472,77 рубля на каждого ребенка назначается неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю. Получатель при этом может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по месту работы. Для оформления пособия необходимо подать заявление в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

Оно подается не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в следующем году единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 23 011 рублей. Вместе с этим максимальный размер выплат по больничным листам составит 83 204 рубля в месяц. Максимальный размер декретных выплат составит более 380 тысяч рублей в месяц.

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Максим Кокунин