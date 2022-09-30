Минтруд: единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 23 011 рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В следующем году единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 23 011 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

В следующем году максимальный размер выплат по больничным листам составит 83 204 рубля в месяц. Максимальный размер декретных выплат составит более 380 тысяч рублей в месяц.



Почти 445 млрд рублей планируют выделить из бюджета соцфонда в 2023 году на пособия по временной нетрудоспособности, передает ТАСС.

В Минтруда России на этой неделе сообщили, что материнский капитал в 2023 году проиндексируют: он составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей. Размер маткапитала с учетом индексации на первого ребенка будет на 65 тысяч больше, чем в текущем году, на второго — на 85,9 тысячи больше, чем в 2022 году.



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Татьяна Леухина