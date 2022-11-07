Директор татарстанского АО «Электроспецмонтаж» предстанет перед судом за сокрытие денег компании

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего управляющего директора АО «Электроспецмонтаж», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году он при наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 6,5 млн рублей осуществил расчеты с контрагентами, сокрыв денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов.

Уточняется, что следствием собрана вся доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК РФ по РТ

В марте этого года против руководства ООО «Завод силикатного кирпича» в Набережных Челнах также возбудили дело по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Следствие считает, что в 2020—2021 годах руководство предприятия, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 8,5 млн рублей, рассчиталось с контрагентами через третьих лиц на сумму более 24,6 млн рублей, тем самым сокрыв деньги от взыскания. При этом налоговый орган принимал меры по взысканию недоимки.

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Максим Кокунин