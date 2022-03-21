Против руководства «Завода силикатного кирпича» в Челнах возбудили дело о сокрытии 24 млн рублей налогов
В отношении руководства ООО «Завод силикатного кирпича» в Набережных Челнах возбудили дело по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, сообщили в СУ СК РФ по Татарстану.
Следствие считает, что в 2020-2021 годах руководство предприятия зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 8,5 млн рублей, рассчиталось с контрагентами через третьих лиц на сумму более 24,6 млн рублей, тем самым сокрыв деньги от взыскания. При этом налоговый орган предпринимал меры по взысканию недоимки.
Проводятся следственные действия, устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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