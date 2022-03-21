Против руководства «Завода силикатного кирпича» в Челнах возбудили дело о сокрытии 24 млн рублей налогов

Фото: СУ СК РФ по РТ

В отношении руководства ООО «Завод силикатного кирпича» в Набережных Челнах возбудили дело по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, сообщили в СУ СК РФ по Татарстану.

Следствие считает, что в 2020-2021 годах руководство предприятия зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 8,5 млн рублей, рассчиталось с контрагентами через третьих лиц на сумму более 24,6 млн рублей, тем самым сокрыв деньги от взыскания. При этом налоговый орган предпринимал меры по взысканию недоимки.

Фото: realnoevremya.ru

Проводятся следственные действия, устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Маргарита Головатенко