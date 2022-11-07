Косметические бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию

Минпромторг России запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, а также Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить свои поставки в страну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию, — рассказали в министерстве.

При этом в Минпромторге отметили, что исключения вступят в силу только через три месяца. Таким образом, у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.

Фото: pixabay.com

Напомним, данные бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа. В Минпромторге отмечали, что такое решение было принято из-за недостаточного количество их товара в магазинах.

Одним из первых кто объявил о приостановке своей деятельности в России из-за событий на Украине был американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder.



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Максим Кокунин