При падении самолета в Танзании погибли 19 человек

При падении пассажирского самолета в озеро Виктория на севере Танзании погибли 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Касима Маджалива.

— Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа, — сказал он. Всего на борту находились 43 человека.

Посольство России в Танзании сообщило, что списки пассажиров указанного самолета диппредставительством пока не получены. — Мы ожидаем соответствующей информации от авиакомпании, — сказал представитель посольства.

Напомним, сегодня пассажирский самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании.

— Рейс авиакомпании Precision Air номер PW 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы. На место происшествия была направлена спасательная команда, — говорится в сообщении авиакомпании в соцсетях.

Уточняется, что самолет упал из-за плохих погодных условий.

В марте на юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту самолета находились 133 человека.



26 февраля в районе Индийского океана упал самолет авиакомпании Коморских островов AB Aviation. На борту находились 12 граждан Комора и два члена экипажа из Танзании.

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Максим Кокунин