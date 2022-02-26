В районе Индийского океана упал самолет Коморских островов с 12 пассажирами

Фото: Максим Платонов (архив)

В районе Индийского океана упал самолет авиакомпании Коморских островов AB Aviation. Была найдена часть обломков, что подтверждает его крушение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местных властей.

Крушение самолета произошло сегодня утром. На борту находились 12 граждан Комор и два члена экипажа из Танзании. Были начаты поисковые работы, во время которых обнаружены обломки воздушного судна в прибрежной зоне Джойези.

Фото: pixabay.com

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Дарья Акимова