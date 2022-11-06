В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании, на место происшествия была направлена спасательная команда. Об этом сообщает RT.

— Рейс авиакомпании Precision Air номер PW 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы. На место происшествия была направлена спасательная команда, — говорится в сообщении авиакомпании в соцсетях.

Уточняется, что самолет упал в озеро Виктория. Причиной происшествия стали плохие погодные условия.

В марте на юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту самолета находились 133 человека.



26 февраля в районе Индийского океана упал самолет авиакомпании Коморских островов AB Aviation. На борту находились 12 граждан Комор и два члена экипажа из Танзании.



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Максим Кокунин