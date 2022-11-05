Фигуристы Тарасова и Морозов стали лидерами короткой программы на этапе Гран-при в Казани
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при России в Казани.
Тарасова и Морозов получили за свое выступление 78,80 балла. Второе место заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, набрав 77,93 балла. Тройку замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (76,51).
Произвольную программу участники турнира представят в воскресенье.
Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в столице Татарстана, набрав 83,30 балла. Второе место занимает Вероника Яметова (75,90), на третьей строчке располагается Ксения Синицына (70,54). Произвольную программу фигуристки представят 6 ноября.
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