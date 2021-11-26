Исследование: 78% казанцев хотя бы иногда покупают товары со скидкой в «черную пятницу»

Фото: Инна Серова (архив)

Хотя бы иногда покупают товары со скидкой в «черную пятницу» 78% жителей Казани, а каждый девятый не пропустил ни одной акции. Более половины (60%) респондентов начинают копить деньги на покупки как минимум за месяц — два до большой распродажи, говорится в исследовании маркетплейса Ozon.

Не пропускают ни одной «черной пятницы» 11% опрошенных казанцев. Крупнейшую распродажу в году 44% жителей столицы РТ проводят на мультикатегорийных маркетплейсах. Четверть покупателей заранее следят за рекламой распродаж, а еще 19% — добавляют интересующие их товары в корзину или в избранное.

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Еще 42% респондентов в «черную пятницу» идут в специализированные онлайн-магазины, и только 14% ждут распродаж в оффлайновых торговых заведениях. На больших распродажах жители Казани чаще всего покупают обувь (36%) или одежду (36%), а также мелкую бытовую технику (32%), товары для дома (32%) и гаджеты (22%).

Казанцы стараются в «черную пятницу» закупиться впрок: почти каждый третий присматривает летнюю одежду и обувь на осенней распродаже, каждый шестой делает большой запас товаров для дома, покупает со скидками подарки для будущих праздников, а также одежду ребенку на вырост.

Треть жителей столицы РТ тратят в среднем 10—20 тыс. рублей, еще 48% в «черную пятницу» могут потратить 20—30 тыс. рублей. Расстаться с более крупными суммами готовы лишь 7% респондентов. Более половины опрошенных признаются, что откладывают деньги на покупки во время распродажи: 49% начинают копить за месяц — два до «черной пятницы», а 12% делают сбережения в течение всего года.

В прошлую «черную пятницу», которая была 29 ноября, оборот от продаж на Ozon в Татарстане вырос в 2,6 раза относительно «черной пятницы-2019». Быстрее всего рос спрос на товары для зимнего детского спорта, елки, мебель, ювелирные изделия и новогодние товары. В топ самых продаваемых товаров попали: внешний аккумулятор, настольные игры, подставка для телефона, тушь для ресниц и электрическая зубная щетка.

Ранее специалист по кибербезопасности Олег Волков рассказал, как действуют мошенники во время «черной пятницы» и как не попасться на их уловки.



Татьяна Леухина