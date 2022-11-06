«Зенит-Казань» вышел в «Финал четырех» Кубка России
Волейболисты казанского «Зенита» в матче полуфинального этапа Кубка России обыграли нижегородский АСК и вышли в «Финал четырех» турнира. Счет составил 3:0 (15:25, 21:25, 15:25).
Лучшим бомбардиром сегодняшней игры стал Андрей Сурмачевский, набравший 17 очков. Он реализовал 12 из 19 атак (63%). У Дмитрия Волкова 11 очков.
Накануне казанцы обыграли питерский «Зенит». Матч полуфинального этапа кубка России закончился со счетом 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 25:23).
4 ноября «Зенит-Казань» выиграл у «Газпром-Югра». Матч закончился со счетом 3:0.
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