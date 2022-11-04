Волейболисты казанского «Зенита» разгромили «Газром-Югру» в Кубке России

В матче Кубка России волейболисты казанского «Зенита» со счетом 3:0 обыграли команду «Газпром-Югра». Матч прошел в Санкт-Петербурге.

По итогам первой партии команды ушли на перерыв со счетом 25:17. Во второй партии результаты на табло были похожие — 25:16, а во время третьей партии казанские волейболисты практически не испытывали сопротивления и закончили его со счетом 25:7.

Напомним, 29 октября игроки «Зенита-Казань» в рамках чемпионата России уступили питерскому «Зениту» со счетом 2:3. По итогам четырех партий счет составлял 2:2 (21:25, 22:25, 27:25, 25:23). Питерский «Зенит» вырвал победу у казанцев в тай-брейке — 13:15.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров