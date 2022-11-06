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Татарстан уступает Мордовии по производству яиц

21:31, 06.11.2022
Татарстан уступает Мордовии по производству яиц
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе по производству яиц, следует из данных официальной статистики. На 1-м месте находится Мордовия.

За 9 месяцев 2022 года в Татарстане произвели 1,185 миллиарда яиц, а в Мордовии — 1,216 миллиарда. Всего в ПФО за первые три квартала произведено более 9 миллиардов куриных яиц.

Согласно данным Татарстанстата, в республике яйценоскость кур-несушек по итогам января — сентября 2022 года составила 241 штуку яиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 1,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по производству яиц в январе — сентябре 2022 года:

  1. Мордовия — 1,216 млрд;
  2. Татарстан — 1,185 млрд штук;
  3. Пермский край — 1,063 млрд штук
  4. Башкирия — 880,8 млн штук
  5. Нижегородская область — 875,4
  6. Удмуртия — 811,3
  7. Саратовская область — 759,1
  8. Оренбургская область — 740,8
  9. Кировская область — 428,6
  10. Марий Эл — 323,7
  11. Чувашия — 281,5
  12. Пензенская область — 219,4
  13. Ульяновская область 181,4
  14. Самарская область — 95,9

Напомним, Татарстан занимает первое место в ПФО по производству молока. За январь — сентябрь 2022 года в республике произвели 1,539 млн тонн.

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Татьяна Демина
ПромышленностьАгропромЭкономика Татарстан

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