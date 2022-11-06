Татарстан уступает Мордовии по производству яиц
Татарстан занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе по производству яиц, следует из данных официальной статистики. На 1-м месте находится Мордовия.
За 9 месяцев 2022 года в Татарстане произвели 1,185 миллиарда яиц, а в Мордовии — 1,216 миллиарда. Всего в ПФО за первые три квартала произведено более 9 миллиардов куриных яиц.
Согласно данным Татарстанстата, в республике яйценоскость кур-несушек по итогам января — сентября 2022 года составила 241 штуку яиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 1,7%.
«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по производству яиц в январе — сентябре 2022 года:
- Мордовия — 1,216 млрд;
- Татарстан — 1,185 млрд штук;
- Пермский край — 1,063 млрд штук
- Башкирия — 880,8 млн штук
- Нижегородская область — 875,4
- Удмуртия — 811,3
- Саратовская область — 759,1
- Оренбургская область — 740,8
- Кировская область — 428,6
- Марий Эл — 323,7
- Чувашия — 281,5
- Пензенская область — 219,4
- Ульяновская область 181,4
- Самарская область — 95,9
Напомним, Татарстан занимает первое место в ПФО по производству молока. За январь — сентябрь 2022 года в республике произвели 1,539 млн тонн.
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