Татарстан удерживает 1-е место в ПФО по производству молока
В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года произвели 1,539 млн тонн молока. По этому показателю республика по-прежнему занимает 1-е место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
Согласно официальной статистике, за первые три квартала на одну корову в сельскохозяйственных организациях Татарстана надоено в среднем 5 356 кг молока. Это на 7,3% больше показателя января — сентября 2021 года.
«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по производству молока на основе данных официальной статистики:
- Татарстан — 1,539 млн тонн;
- Башкирия — 1,24 млн тонн;
- Удмуртия — 734,2 тыс. тонн;
- Саратовская область — 610,3 тыс. тонн;
- Кировская область — 593,2 тыс. тонн;
- Нижегородская область — 506 тыс. тонн;
- Оренбургская область — 479,3 тыс. тонн;
- Пермский край — 432,3 тыс. тонн;
- Мордовия — 381,5 тыс. тонн;
- Чувашия — 361,9 тыс. тонн;
- Самарская область — 349 тыс. тонн;
- Пензенская область — 267,5 тыс. тонн;
- Ульяновская область 158,5 тыс. тонн;
- Марий Эл — 154 тыс. тонн.
В целом в ПФО за январь — сентябрь 2022 года произвели 7,8 миллиона тонн молока. В России этот показатель составил 25,3 миллиона тонн, что на 1,2% больше, чем за первые 9 месяцев прошлого года.
Напомним, за первое полугодие 2022-го в сельскохозяйственных организациях Татарстана на одну корову надоено в среднем 3 544 кг молока. Это на 5,8% больше показателя января — июня 2021-го.
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