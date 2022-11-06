Татарстан удерживает 1-е место в ПФО по производству молока

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года произвели 1,539 млн тонн молока. По этому показателю республика по-прежнему занимает 1-е место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

Согласно официальной статистике, за первые три квартала на одну корову в сельскохозяйственных организациях Татарстана надоено в среднем 5 356 кг молока. Это на 7,3% больше показателя января — сентября 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по производству молока на основе данных официальной статистики:

Татарстан — 1,539 млн тонн; Башкирия — 1,24 млн тонн; Удмуртия — 734,2 тыс. тонн; Саратовская область — 610,3 тыс. тонн; Кировская область — 593,2 тыс. тонн; Нижегородская область — 506 тыс. тонн; Оренбургская область — 479,3 тыс. тонн; Пермский край — 432,3 тыс. тонн; Мордовия — 381,5 тыс. тонн; Чувашия — 361,9 тыс. тонн; Самарская область — 349 тыс. тонн; Пензенская область — 267,5 тыс. тонн; Ульяновская область 158,5 тыс. тонн; Марий Эл — 154 тыс. тонн.

В целом в ПФО за январь — сентябрь 2022 года произвели 7,8 миллиона тонн молока. В России этот показатель составил 25,3 миллиона тонн, что на 1,2% больше, чем за первые 9 месяцев прошлого года.

Напомним, за первое полугодие 2022-го в сельскохозяйственных организациях Татарстана на одну корову надоено в среднем 3 544 кг молока. Это на 5,8% больше показателя января — июня 2021-го.



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Татьяна Демина