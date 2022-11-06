Правительство России утвердило создание особых экономических зон в Чувашии и Волгоградской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» и «Химпром» в Чувашии и Волгоградской области.

Уточняется, что ОЭЗ «Новочебоксарск» в Чувашии будут работать предприятия:

химической,

деревообрабатывающей,

пищевой и других отраслей.

Ее резидентами станут пять компаний, которые намерены привлечь около 13 млрд рублей инвестиций и создать более 1 тысячи рабочих мест.

Предприятия ОЭЗ «Химпром» в Волгоградской области наладят производство:

метанола,

уксусной кислоты,

биопротеинов,

химических средств защиты растений и другой продукции.

О намерениях работать в этой зоне заявили пять предприятий, готовых вложить в проекты свыше 91 млрд рублей и создать 837 рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, позавчера правительством России было решено утвердить создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кузбасс» на территории Кемерова и Топкинского муниципального округа.

Пять предприятий уже выразили намерение работать в ОЭЗ. Резиденты готовы проинвестировать в свои проекты примерно 92,8 млрд рублей, а также предоставить 1 235 рабочих мест. Власти Кузбасса также выразили готовность оказывать им поддержку и содействие.

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Максим Кокунин