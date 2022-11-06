Правительство России утвердило создание особых экономических зон в Чувашии и Волгоградской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» и «Химпром» в Чувашии и Волгоградской области.
Уточняется, что ОЭЗ «Новочебоксарск» в Чувашии будут работать предприятия:
- химической,
- деревообрабатывающей,
- пищевой и других отраслей.
Ее резидентами станут пять компаний, которые намерены привлечь около 13 млрд рублей инвестиций и создать более 1 тысячи рабочих мест.
Предприятия ОЭЗ «Химпром» в Волгоградской области наладят производство:
- метанола,
- уксусной кислоты,
- биопротеинов,
- химических средств защиты растений и другой продукции.
О намерениях работать в этой зоне заявили пять предприятий, готовых вложить в проекты свыше 91 млрд рублей и создать 837 рабочих мест.
Напомним, позавчера правительством России было решено утвердить создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кузбасс» на территории Кемерова и Топкинского муниципального округа.
Пять предприятий уже выразили намерение работать в ОЭЗ. Резиденты готовы проинвестировать в свои проекты примерно 92,8 млрд рублей, а также предоставить 1 235 рабочих мест. Власти Кузбасса также выразили готовность оказывать им поддержку и содействие.
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