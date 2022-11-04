В Кемеровской области создадут новую ОЭЗ «Кузбасс»

Фото: Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительством России было решено утвердить создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кузбасс» на территории Кемерова и Топкинского муниципального округа, постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Пять предприятий уже выразили намерение работать в ОЭЗ. Резиденты готовы проинвестировать в свои проекты примерно 92,8 млрд рублей, а также предоставить 1 235 рабочих мест. Власти Кузбасса также выразили готовность оказывать им поддержку и содействие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сообщении уточняется, что новая ОЭЗ будет производить минеральные удобрения — аммиак, гранулированный карбамид, жидкие углекислоты. Кроме того, на территории «Кузбасса» начнут работать предприятия по производству извести, медицинской мебели и продуктов питания,

— С созданием ОЭЗ в Кузбассе мы можем говорить о совершенно ином уровне инвестиционной активности и привлекательности нашего региона для развития бизнеса, — сказал глава региона Сергей Цивилев.



В этом году два дочерних предприятия ПАО «Татнефть» стали владельцами убыточного кемеровского завода «Эко Таун», который занимается переработкой шин в резиновую крошку и их дальнейшей продажей. Сейчас «Татнефть-Актив» владеет 99% уставного капитала предприятия, оставшийся процент принадлежит другой «дочке» «Татнефти» — ООО «ТНГ-Алгис».

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Илина Хакимова