Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днем Конституции республики.

В своем поздравлении президент республики подчеркнул, что ее принятие в 1992 году заложило фундамент политического устройства и социально-экономического развития республики.

— На изломе эпох Конституция Татарстана, являясь отражением воли многонационального народа республики, гарантировала широкие права и свободы граждан, стала прочной основой общественного развития, межнационального и межконфессионального мира, гражданского согласия. Прошедшие три десятилетия подтверждают высокое значение Основного закона в сохранении и развитии исторических, национальных и духовных традиций, культур и языков всех народов, проживающих в республике.

Сегодня Татарстан продолжает уверенно идти вперед и, являясь одним из опорных регионов страны, вносит существенный вклад в укрепление государственности, обороноспособности и могущества Российской Федерации. Высокие темпы развития позволяют нам повышать качество жизни граждан, создавать комфортную среду в городах и селах, строить жилье, развивать промышленность, медицину, образование и науку, поддерживать талантливую молодежь, выполнять все взятые на себя социальные обязательства.

Опираясь на фундаментальные нормы и положения Основного закона, забота о человеке стала важнейшим приоритетом в деятельности всех органов власти республики. В условиях беспрецедентного давления особенно значима консолидирующая роль Конституции Татарстана, которая учит нас быть патриотами своего Отечества и родной республики. Сплотившись вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы продолжим курс на укрепление единства страны и вместе преодолеем возникающие вызовы, — подчеркнул Минниханов.

Кроме того, президент пожелал татарстанцам здоровья, успехов в труде счастья и благополучия.

6 ноября 2022 года Конституции Татарстана исполняется 30 лет. Ее приняли на сессии Верховного Совета республики в 1992 году. За основной закон парламентарии проголосовали практически единогласно.



— Принятая сегодня конституция — первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Она создавалась не по чьей-либо указке, а базировалась на волеизъявлении народа, — сказал при принятии документа Минтимер Шаймиев, тогда занимавший пост президента Татарстана.

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Максим Кокунин