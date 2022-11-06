Конституции Татарстана — 30 лет

Фото: кадр видео/ТНВ

6 ноября 2022 года Конституции Татарстана исполняется 30 лет. Ее приняли на сессии Верховного Совета республики в 1992 году. За основной закон парламентарии проголосовали практически единогласно.



— Принятая сегодня конституция — первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Она создавалась не по чьей-либо указке, а базировалась на волеизъявлении народа, — сказал при принятии документа Минтимер Шаймиев, тогда занимавший пост президента Татарстана.

Конституция отразила всю уникальность Татарстана — был установлен статус республики, институт президентства, получили равноправие государственные языки, дана свобода экономической деятельности. Подробнее о знаменательном историческом событии — в видеосюжете телеканала ТНВ.

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Маргарита Головатенко