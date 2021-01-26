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СМИ: на платформе HBO Max может появиться сериал по мотивам «Гарри Поттера»

02:35, 26.01.2021
СМИ: на платформе HBO Max может появиться сериал по мотивам «Гарри Поттера»
Фото: pixabay.com

На стриминговой платформе HBO Max может появиться сериал по мотивам фэнтези «Гарри Поттер». Об этом пишет издание Variety со ссылкой на источники.

Сейчас ведется обсуждение с несколькими сценаристами. Проект находится на самой ранней стадии. О каком периоде жизни Гарри Поттера будет рассказывать сериал — не раскрывается.

Фото: pixabay.com

Представители HBO Max, так же как и представители студии Warner Bros., отрицают в заявлении изданию информацию о планах по съемкам сериала.

Ранее сообщалось, что независимая киностудия Wiip создаст сериал на основе романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Ожидается выход пяти серии.

Татьяна Леухина
ОбществоКультураИсторияМедиаТехнологии
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