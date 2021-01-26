СМИ: на платформе HBO Max может появиться сериал по мотивам «Гарри Поттера»

На стриминговой платформе HBO Max может появиться сериал по мотивам фэнтези «Гарри Поттер». Об этом пишет издание Variety со ссылкой на источники.

Сейчас ведется обсуждение с несколькими сценаристами. Проект находится на самой ранней стадии. О каком периоде жизни Гарри Поттера будет рассказывать сериал — не раскрывается.

Фото: pixabay.com

Представители HBO Max, так же как и представители студии Warner Bros., отрицают в заявлении изданию информацию о планах по съемкам сериала.

Ранее сообщалось, что независимая киностудия Wiip создаст сериал на основе романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Ожидается выход пяти серии.



Татьяна Леухина