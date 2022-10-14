Умер актер Робби Колтрейн — он известен по роли Хагрида в «Гарри Поттере»

Умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в «Гарри Поттере». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его агента.

Ему было 72 года. Среди его наиболее известных ролей — доктор Эдди «Фитц» Фитцжеральд в британском телевизионном сериале «Метод Крекера», Хагрид в серии фильмов о Гарри Поттере, Инвиолата в фильме «Монашки в бегах».

Фото: wikipedia.org / Warner Brothers

В апреле прошлого года на 53-ем году жизни умерла британская актриса театра и кино Хелен Маккрори, известная по ролям Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере, Полли Грэй в сериале «Острые козырьки» и многим другим. У актрисы было онкологическое заболевание.

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Татьяна Леухина