В 2022 году большинство ДТП с электросамокатами зарегистрировали как наезд на пешеходов

Три четверти ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2022 году — столкновения с пешеходами, следует из обзора о дорожно-транспортной аварийности в России за девять месяцев.



Как наезд на пешехода зарегистрировали 74% (620 ДТП) с участием СИМ, почти пятая часть (17,5%, или 147 происшествий) пришлась на столкновения, другие виды ДТП в сумме составили 8,5%.

Почти половина (45%) ДТП с участием СИМ произошла в местах выезда с прилегающих территорий и на перекрестках. Более четверти (26%) происшествий случились на пешеходных переходах. В местах, где разрешено движение исключительно пешеходам (тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона), — 4%, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Новые правила дорожного движения, касающиеся езды на электросамокатах и гироскyтерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее в Казани оценили, можно ли контролировать скорость электросамокатов по камерам. В силовых структурах отметили, что несмотря на технические возможности, использование камер фотовидеофиксации для контроля за скоростью электросамокатов требует серьезных изменений законодательства.



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Маргарита Головатенко