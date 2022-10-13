В Казани оценили, можно ли контролировать скорость электросамокатов по камерам

Несмотря на технические возможности, использование камер фотовидеофиксации для контроля за скоростью электросамокатов требует серьезных изменений законодательства, сообщил ТАСС сообщил представитель силовых структур на проходящей в Казани 10-й Международной специализированной выставке «Дорога 2022».



Для задействования камер необходимо внести изменения в административный кодекс:

— Если [делать это] через камеры идентификации лиц, то возникает целый пласт проблем. Технически это возможно, но практически законодательство не позволяет, — пояснил собеседник агентства.

Практика по контролю за скоростью будет нарабатываться, и правоохранительные органы будут следить за ней только в пределах улично-дорожной сети, сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Новые правила дорожного движения, касающиеся езды на электросамокатах и гироскyтерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года.

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Маргарита Головатенко