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В Казани оценили, можно ли контролировать скорость электросамокатов по камерам

10:20, 13.10.2022
В Казани оценили, можно ли контролировать скорость электросамокатов по камерам
Фото: realnoevremya.ru

Несмотря на технические возможности, использование камер фотовидеофиксации для контроля за скоростью электросамокатов требует серьезных изменений законодательства, сообщил ТАСС сообщил представитель силовых структур на проходящей в Казани 10-й Международной специализированной выставке «Дорога 2022».

Для задействования камер необходимо внести изменения в административный кодекс:

— Если [делать это] через камеры идентификации лиц, то возникает целый пласт проблем. Технически это возможно, но практически законодательство не позволяет, — пояснил собеседник агентства.

Практика по контролю за скоростью будет нарабатываться, и правоохранительные органы будут следить за ней только в пределах улично-дорожной сети, сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Новые правила дорожного движения, касающиеся езды на электросамокатах и гироскyтерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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