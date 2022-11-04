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Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 107 на 107

17:08, 04.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 107 на 107
Фото: duma.gov.ru

Обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 107 на 107 прошел в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Он подчеркнул, что в процессе обмена возникали сложности, но стороны смогли достичь компромисса и передать друг другу военнопленных. Среди них были и те, кто нуждался в срочной медицинской помощи, — их сразу отправили в госпиталь.

— Ребят, которые нуждались в срочной медицинской помощи, их более пяти человек, сразу отправили в госпиталь на карете скорой, — сказал Саралиев.

Также сегодня командующий Балтийским флотом Виктор Лиина вручил звезду Героя России вдове старшего лейтенанта Валерия Паламарчука, который проявил большой героизм в боях с противником: он лично уничтожил три танка, БМП и до 30 солдат.

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Артем Гафаров
Происшествия

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