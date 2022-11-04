Командующий Балтийским флотом вручил звезду Героя России вдове погибшего в ходе спецоперации офицера

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина вручил звезду Героя России вдове погибшего 9 августа старшего лейтенанта Валерия Паламарчука. Во время боя он лично уничтожил три танка, БМП и до 30 солдат противника.

— Находясь в гуще боя, Валерий Паламарчук принял командование на себя после гибели командира, проявил силу духа и настоящие командирские качества, тем самым сохранив жизнь своим подчиненным. Примите глубочайшее уважение за то, что воспитали такого воина, — отметил Лиина в ходе церемонии награждения.

Погибший лейтенант выполнял задачи в составе танковой роты. После гибели командира роты, отметил Лиина, Паламарчук взял командование на себя, что было поддержано вышестоящим начальством.

— Мы всегда будем его любить, будем гордиться. Это пример настоящего офицера. Его дети будут с честью и гордостью носить его фамилию, — рассказала вдова старшего лейтенанта Татьяна Паламарчук.

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Артем Гафаров