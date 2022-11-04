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В Татарстане в конце октября подешевели шоколадные конфеты и яблоки

20:33, 04.11.2022
В Татарстане в конце октября подешевели шоколадные конфеты и яблоки
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последнюю неделю октября в Татарстане снизились средние цены на мягкие, глазированные шоколадом конфеты, яблоки, полукопченую и вареную колбасу, мясные консервы для детского питания. Подешевели и некоторые другие продукты питания.

Яблоки в республике за неделю стали дешевле на 2,74%. На 31 октября средняя цена опустилась до 81,46 рубля за один килограмм, следует из данных Татарстанстата.

На остальные продукты питания цены за неделю снизились следующим образом:

  • Шоколадные конфеты — на 2,7%, до 394,24 руб./кг.
  • Полукопченая колбаса — на 1,63%, до 490,5 руб./кг.
  • Вареная колбаса — на 1,4%, до 398,62 руб./кг.
  • Вермишель — на 1,31%, до 72,88 руб./кг.
  • Мясные консервы для детского питания — на 1,11%, до 922,4 руб./кг.
  • Сахар-песок — на 0,99%, до 63,88 руб./кг.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

    Незаметно в Татарстане в конце октября подешевели баранина, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания. Также снизились цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшеничную муку, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

    Также в конце октября в Татарстане снизились цены на продукты «борщевого набора». Подешевели свежая белокочанная капуста, столовая свекла, картофель, репчатый лук и морковь.

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    Татьяна Демина
    ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

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