Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате контрактникам, служащим в армии России

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в вооруженных силах страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны России), иным гражданам РФ, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей, — говорится в документе.

Фото: скриншот указа

В середине месяца Владимир Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч рублей.

— Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну: включая период подготовки и обучения личного состава, — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей:

Минобороны совместно с Минфином установить для граждан России, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения.

Правительству России совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение денежного довольствия и отдельных выплат в установленном размере каждым гражданином, призванным на военную службу по мобилизации.

Правительству предусмотреть выделение бюджетных ассигнований, необходимых для реализации пунктов 1 и 2 настоящего перечня поручений.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин