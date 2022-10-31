Минобороны: все мероприятия частичной мобилизации прекращены

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщило Министерство обороны России.

Подготовка и вручение повесток прекращаются. Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военкоматов, выделенные региональными властями здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для использования по прежнему назначению.

Личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

В дальнейшем работу военных комиссариатов по комплектованию российской армии организуют только за счет приема добровольцев и контрактников.

Как мы и прогнозировали еще в начале октября, частичная мобилизация в России завершена. В ряды Вооруженных сил страны призвано 300 тысяч человек, о завершении мероприятий сообщают главы регионов. При этом параллельно разворачивается осенний призыв в армию, а также еще одна мобилизация — гуманитарная — на уровне регионов, в части помощи военным и семьям мобилизованных. Обсуждаем эти и другие важнейшие новости дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко