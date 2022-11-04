Посол России в США предупредил о риске распространения потолка цен на газ и металлы

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью для National Interest заявил о том, что видит риски возможного распространения потолка цен на газ и металлы, а также на другие интересные для Запада товары, как это предлагалось сделать с нефтью.

— Наш посыл ясен: если этот механизм будет, тем не менее, внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и в конечном счете на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы, — отметил политик.



Посол заявил о том, что в случае внедрения потолка цен на нефть не будет совершенно никаких гарантий отсутствия такого же ограничительного механизма для других товаров. В то же время он отметил, что Россия просто прекратит поставлять нефть в те страны, которые будут искусственно ограничивать ценообразование.

Такая же реакция, по его словам, возможна и в отношении стран, применяющих ограничительные меры и на другие категории товаров. Антонов также предупредил, что введение ценовых потолков отправит мировую экономику «в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта».

— Рецепт сохранения лица, разработанный Министерством финансов США, так называемый ценовой потолок на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта. В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать черное золото в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет, — указал дипломат.

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Артем Гафаров