Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам

Россия не будет поставлять нефть странам, которые пытаются ограничить стоимость сырья различными потолками. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

— Цена должна рыночным способом формироваться исходя из баланса спроса и предложения, — приводит ТАСС его слова.

Фото: duma.gov.ru

По мнению Новака, введение потолка цен на нефть создает плохой прецедент, который может в любой момент распространиться на других поставщиков, на всю мировую торговлю.

На прошлой неделе Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, который предусматривает потолок цен на нефть. Новый пакет антироссийских санкций включает в себя запрет импорта товаров из России на €7 миллиардов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина