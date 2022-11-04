Личные сообщения в Twitter могут стать платными

Фото: Максим Платонов

Американская компания Twitter (которой и принадлежит социальная сеть) думает над возможностью введения некоторых платных функций на своей платформе, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The New York Times.

Помимо платной отправки личных сообщений широко известным пользователям, также рассматривается функция просмотра отдельных видео за деньги, сообщает издание.

Такие меры рассматривают для более быстрого получения прибыли, так как Илон Маск (новый владелец компании Twitter) взял кредит с большой процентной ставкой для завершения сделки.

Ранее американский предприниматель предложил также ввести плату в $8 в месяц за верификацию — голубой значок, доказывающий подлинность учетной записи в одноименной соцсети.

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации. Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

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Илина Хакимова