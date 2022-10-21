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Еврокомиссия подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины

19:22, 21.10.2022
Еврокомиссия подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины
Фото: pixabay.com

Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Об этом стало известно после саммита Евросоюза.

Лидеры ЕС заявили, что «Украина выразила готовность к справедливому миру, который должен включать уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России».

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщал, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовано активов на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходятся на шесть стран.

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Татьяна Леухина
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