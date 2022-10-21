Еврокомиссия подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины

Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Об этом стало известно после саммита Евросоюза.

Лидеры ЕС заявили, что «Украина выразила готовность к справедливому миру, который должен включать уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России».

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщал, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовано активов на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходятся на шесть стран.

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Татьяна Леухина