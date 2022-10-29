Еврокомиссар предложил разморозить €300 млрд резервов России в случае помощи Украине

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что Европа могла бы удерживать замороженные €300 млрд золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, в будущем может быть основан фонд по восстановлению страны, однако €300 млрд будет недостаточно.

— На данный момент заморожены активы 90 человек, свыше €17 млрд в семи странах-членах ЕС, включая €2,2 млрд в Германии, — добавил он.

Фото: Анна Сейтумерова

Напомним, на прошлой неделе лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.



В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщал, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовано активов на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходятся на шесть стран.

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Максим Кокунин