Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев»
Казанский «Ак Барс» на своей домашней арене обыграл «Салават Юлаев» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Счет в конце второго периода открыл 21-летний форвард «Салавата» Данил Алалыкин. В середине третьего периода 18-летний защитник «Ак Барса» Никита Евсеев сравнял счет. После основного времени решающий буллит реализовал Александр Радулов.
«Ак Барс» 6 ноября сыграет с «Северсталью», а уфимцы 5 ноября сразятся с «Нефтехимиком».
На этой неделе «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашней площадке проиграл ЦСКА со счетом 2:3.
Напомним, отсутствовавший в прошлом матче с «Нефтехимиком» Александр Радулов в тот день вернулся в состав «Ак Барса». Он играл в третьем звене с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.
В конце прошлой недели татарстанское хоккейное дерби между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилось со счетом 5:2 в пользу казанцев.
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