Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» на своей домашней арене обыграл «Салават Юлаев» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Счет в конце второго периода открыл 21-летний форвард «Салавата» Данил Алалыкин. В середине третьего периода 18-летний защитник «Ак Барса» Никита Евсеев сравнял счет. После основного времени решающий буллит реализовал Александр Радулов.

«Ак Барс» 6 ноября сыграет с «Северсталью», а уфимцы 5 ноября сразятся с «Нефтехимиком».

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

На этой неделе «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашней площадке проиграл ЦСКА со счетом 2:3.

Напомним, отсутствовавший в прошлом матче с «Нефтехимиком» Александр Радулов в тот день вернулся в состав «Ак Барса». Он играл в третьем звене с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.

В конце прошлой недели татарстанское хоккейное дерби между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилось со счетом 5:2 в пользу казанцев.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин