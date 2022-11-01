«Ак Барс» проиграл ЦСКА в Казани

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Сегодня казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашней площадке проиграл ЦСКА со счетом 2:3. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

В концовке первого периода счет открыл нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Однако гости сравняли счет уже на последних секундах второго периода. Гол на счету Андрея Светлакова. Далее защитник ЦСКА Никита Нестеров увеличил преимущество.

«Ак Барс» в середине третьего периода смог сравнять счет — шайбу забросил нападающий форвард Илья Сафонов. ЦСКА вышел вперед в концовке третьего периода — нападающий Максим Мамин реализовал большинство.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Напомним, отсутствовавший в прошлом матче с «Нефтехимиком» Александр Радулов сегодня вернулся в состав «Ак Барса». Он играл в третьем звене с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.

Напомним, в конце прошлой недели татарстанское хоккейное дерби между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилось со счетом 5:2 в пользу казанцев.



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Максим Кокунин