Радулов вернулся в состав «Ак Барса» на матч с ЦСКА

Казанский «Ак Барс» представил состав на поединок против московского ЦСКА. Отсутствовавший в прошлом матче с «Нефтехимиком» Александр Радулов вернулся в состав. Он сыграет в третьем звене с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.

В первой тройке нападения сыграют Кагарлицкий, Шипачев и Воронков. Ворота займет Амир Мифтахов.

Стартовое вбрасывание будет произведено в 19.00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».