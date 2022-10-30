Татарстанское дерби: «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:2

Фото: ХК «Ак Барс»

Татарстанское хоккейное дерби между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилось со счетом 5:2 в пользу казанцев.

В составе казанской команды произошло одно изменение по сравнению с предыдущим матчем против «Магнитки»: Александра Радулова заменил Кирилл Панюков. Место в воротах с первых минут было доверено Тимуру Билялову.

При этом игра началась с двух шайб в воротах «Ак Барса». Тем не менее, еще по итогам первого периода счет сравнялся, команды ушли на перерыв с результатом 2:2. Во втором периоде «Нефтехимик» начал с атаки, но пыл команды поубавило удаление Хохлова на две минут. Тем не менее, за это время счет на табло не изменился.

Казанцы вырвались вперед через несколько минут после возвращения игрока из Нижнекамска на лед. Второй период завершился со счетом 3:2 в пользу «Ак Барса».

После четвертого года в ворота «Нефтехимика» тренер нижнекамцев пошел на рискованный ход и снял вратаря, чтобы добавить еще одного игрока на льду. Однако, тактика не дала нужных результатов, а разрыв по очкам только усилился буквально через пару минут. Финальный счет 5:2 в пользу «Ак Барса».

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Артем Гафаров