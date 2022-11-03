ХК «Нефтехимик» обыграл ЦСКА на домашней арене

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» обыграл ЦСКА со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0). Игра прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим Арена».



На 10-й минуте Сергей Плотников сделал преимущество для ЦСКА, но через 16 секунд Рафаэль Бикмуллин сравнял счет. Далее на 15-й минуте Прохор Полтапов забросил вторую шайбу за ЦСКА. Однако на 21-й минуте Евгений Митякин снова выровнял счет. Также через 25 секунд Владислав Каменев забросил еще одну шайбу в пользу армейцев. А через две минуты Егор Попов забил гол за нижнекамцев. Победу «Нефтехимику» в овертайме принес Кирилл Воробьев.

На прошлой неделе матч Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 в Мытищах завершился победой местного «Куньлунь Ред Стар» над нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

26 октября ХК «Нефтехимик» уступил СКА в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23. Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 0:1).

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Максим Кокунин